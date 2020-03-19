Сыктывкарцы стали вполовину меньше ездить на автобусах

16 марта в Коми ввели режим повышенной готовности, чтобы пресечь распространение коронавируса. Напомним, что именно в этот день стало известно, что в Сыктывкаре есть инфицированный. Школьники и студенты сидят дома на дистанционном обучении, некоторые горожане начинают работать из дома. Из-за этих факторов пассажирский поток молниеносно упал.

В САТП №1 сообщают, что пассажиропоток фирмы за несколько дней упал на 30%. Дело в том, что весомая часть целевой аудитории компании — школьники и студенты — сидят дома. В Товариществе индивидуальных перевозчиков ситуация еще плачевнее: пассажиропоток компании упал вполовину.

— Стало меньше не только школьников и студентов, но и людей трудоспособного возраста. Полагаем, что многие перешли на режим работы из дома. Безусловно, ситуация сильно бьет по малому бизнесу, тем более, что поддержки пока нет никакой, — отметила руководитель Товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяна Королева.

Тем не менее, компании стараются смотреть в будущее с оптимизмом: режим повышенной готовности же не вечен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиакомпании по всему миру готовятся к банкротствам из-за коронавируса

Будет ли с кем и на чем летать, когда все напасти, связанные с коронавирусом, закончатся? (подробности).