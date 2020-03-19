2020-03-19T14:24:13+03:00
Общество

Сыктывкарцы стали вполовину меньше ездить на автобусах

Коронавирус сеет панику и несет убытки автоперевозчикам
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пассажиропоток скатился вниз из-за того, что школьники и студенты сидят домаПассажиропоток скатился вниз из-за того, что школьники и студенты сидят домаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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16 марта в Коми ввели режим повышенной готовности, чтобы пресечь распространение коронавируса. Напомним, что именно в этот день стало известно, что в Сыктывкаре есть инфицированный. Школьники и студенты сидят дома на дистанционном обучении, некоторые горожане начинают работать из дома. Из-за этих факторов пассажирский поток молниеносно упал.

В САТП №1 сообщают, что пассажиропоток фирмы за несколько дней упал на 30%. Дело в том, что весомая часть целевой аудитории компании — школьники и студенты — сидят дома. В Товариществе индивидуальных перевозчиков ситуация еще плачевнее: пассажиропоток компании упал вполовину.

— Стало меньше не только школьников и студентов, но и людей трудоспособного возраста. Полагаем, что многие перешли на режим работы из дома. Безусловно, ситуация сильно бьет по малому бизнесу, тем более, что поддержки пока нет никакой, — отметила руководитель Товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяна Королева.

Тем не менее, компании стараются смотреть в будущее с оптимизмом: режим повышенной готовности же не вечен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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