Ухтинец Дмитрий Алиев сидит дома из-за коронавируса

Ухтинец Дмитрий Алиев и чемпион Европы по одиночному мужскому фигурному катанию пройдет карантин в домашних условиях. Недавно он вернулся в Петербург из США, где готовился к чемпионату мира. Об этом РИА Новостям рассказал тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

Дмитрий Алиев с 10 марта находился в американском Ньюбурге (штат Нью-Йорк), где проходил подготовку к чемпионату мира по фигурному катанию. Мировое первенство должно было пройти в канадском Монреале с 18 по 21 марта, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Также Дмитрий Алиев 29 марта должен был участвовать в шоу «Россия, вперед!» в московском дворце спорта «Мегаспорт». Оно также было отменено.

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