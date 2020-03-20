В Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 321 человек

В Коми увеличилось число людей, находящихся под наблюдением медиков из-за коронавируса. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

По данным Управления Роспотребнадзора на 20 марта, в Республике Коми лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом – по-прежнему один, под медицинским наблюдением находится 321 человек, в том числе 308 прибывших из неблагополучных стран по коронавирусу. Из них – 13 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, трое находятся в обсерваторе.

В отношении 58 человек подозрения на коронавирус не подтвердились, они обследованы и сняты с медицинского учёта по завершении двухнедельного карантина.

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