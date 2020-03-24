2020-03-24T10:30:51+03:00
Общество

В Коми заработал волонтерский штаб для помощи людям в самоизоляции

По какому номеру можно оставить заявку
Дарья ЮДИНА
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В Коми появится волонтерский штаб для помощи людям в самоизоляцииВ Коми появится волонтерский штаб для помощи людям в самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Члены Общероссийского народного фронта в Коми вместе с региональными представителями движения «Волонтеры-медики» создали добровольческий штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам, которые вынужденно самоизолировались из-за прихода коронавируса в регион.

Волонтерский штаб будет помогать наиболее социально уязвимым группам граждан, которые в условиях распространения коронавируса находятся в самоизоляции. Не у всех у них есть родные и близкие, поэтому людям нужна помощь: сходить в магазин и купить еды, приобрести лекарства в аптеке, рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, председатель профсоюза работников здравоохранения Ольга Федулова.

Активисты Народного фронта пояснили, что Волонтеры-медики –подготовленные люди: их костяк составляют студенты медицинского института СГУ им. Питирима Сорокина и медицинских колледжей в регионе. Они прошли проверку на отсутствие коронавируса и во время оказания помощи гражданам будут обеспечены необходимыми средствами защиты: масками, перчатками, антисептиком.

Волонтерский штаб ОНФ в Коми и Волонтеров-медиков уже работает вместе с Республиканским межведомственным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Волонтерские штабы ОНФ и Волонтеров-медиков начинают работать по всей стране. Создана единая горячая линия, по телефону которой пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам: 8 (800) 200-34-11.

Напомним, что ранее члены Молодой гвардии Коми объявили о том, что будут помогать людям в самоизоляции. Их представитель Александр Попов рассказал, что пока заявок не было:

Заявок с просьбой о помощи пока не поступало. Люди звонят, чтобы узнать информацию о вирусе и спрашивают, когда появятся медицинские маски. Две женщины уточнили, что недавно вернулись из-за границы, если понадобится помощь — позвонят, сообщил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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