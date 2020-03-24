В Коми принудительно госпитализируют трех человек из-за нарушения режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции и распространение новой коронавирусной инфекции в Коми будут наказывать. Этот вопрос рассмотрели на заседании межведомственного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Самоизолироваться нужно дома. Если же такой возможности нет, самозоляцию можно провести в обсерваторе. Важно полностью выполнять требования по карантину в домашних условиях – 14 дней находиться в изолированном помещении, исключающим контакты с членами семьи и другими лицами.

- К сожалению, это делают не все. Поэтому на горячую линию поступают звонки, в том числе, когда соседи бдительные либо коллеги по работе фактически называют фамилии тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. У нас на сегодня уже есть два обращения в органы полиции для того, чтобы зафиксировать данные факты и привлечь нарушителей к ответственности. У нас есть решения суда по принудительной госпитализации трёх человек в Усинске с признаками инфекционного заболевания, которые состояли под наблюдением и категорически отказались госпитализироваться, - рассказала Главный государственный санитарный врач по Республике Коми Людмила Глушкова.

Напомним, все лица, прибывающие в Республику Коми из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса. Такое требование введено постановлением главного санитарного врача РФ.

Сообщить о своем возвращении в страну, месте и сроках пребывания за границей жители Коми могут, обратившись на «горячую линию» по телефону 8-800-55-00000. Звонок бесплатный.

На заседании штаба также рассмотрели вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции на транспорте, оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудников организаций, обслуживающих население, и правоохранительных органов. Также заслушаны доклады министров по текущей ситуации в курируемых ими отраслях, дан ряд поручений по реализации комплекса мероприятий, запланированного в рамках режима повышенной готовности.

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