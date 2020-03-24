2020-03-24T11:45:04+03:00
Общество

В Коми кружки и секции переходят на дистанционный режим работы

Во всем виноват коронавирус
Дарья ЮДИНА
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Кружки и секции перешли на дистанционный режим в Коми из-за коронавируса. Фото пресс-службы Минобраза КомиКружки и секции перешли на дистанционный режим в Коми из-за коронавируса. Фото пресс-службы Минобраза Коми
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С 24 марта и до особых указаний организации дополнительного образования Коми переводятся на дистанционный режим работы. Такое решение принято для профилактики распространения коронавируса. Изменения вводятся приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

– С 16 марта в организациях дополнительного образования действовал режим свободного посещения. Он был введен во исполнение Указа Главы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности», – напомнила руководитель образовательного ведомства региона Наталья Якимова. – Со вторника, 24 марта, все государственные организации должны перевести реализацию своих программ с очного режима на дистанционный. В отношении частных и муниципальных организаций поручение носит рекомендательный характер.

Наталья Якимова также обратила внимание руководителей организаций допобразования о важности своевременного и качественного информирования родителей и воспитанников об изменениях формы работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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