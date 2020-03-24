«Солдатскую пайку — на завивку и кудри»: воспоминания жительницы Коми о ВОВ

«КП-Коми» продолжает вместе с жителями республики вспоминать годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы расскажем историю Татьяны Гичевой из Усть-Куломского района.

Гичева Татьяна Степановна (в девичестве Лужикова) родилась 25 мая 1923 года в селе Керчомъя Усть-Куломского района. Девочка росла в неполной семье, без отца, работать начала смолоду — на лесоповале, позже — на сплаве. Потом стала приемщицей. Татьяна Степановна трудилась с мужчинами наравне – работа была грубой и травмоопасной. Зарплаты хватало только на еду.

Однажды в двери ее дома, как и в дома других жителей нашей необъятной страны, постучалась война. Татьяне не исполнилось и 20-ти, когда она ушла на фронт.

Татьяна Гичева со своими наградами. Фото из архива героини публикации

После нехитрой подготовки девичий батальон, в который входила Татьяна, привезли в Москву. Хрупкие девушки охраняли небо столицы. Они запускали в небо пузатые аэростаты, наполненные сжатым водородом. Висевшие в воздухе шары сбивали планы фашистских бомбардировщиков.

Позже Татьяна вместе с боевыми подругами воевала и в других городах. Признавалась: за четыре года войны страх ослаб. Тогда Татьяна Степановна списывала это бесстрашие на молодость.

– Бедовые были. Даже солдатскую пайку ухитрялись продавать. С вырученными деньгами бежали к парикмахеру – делать завивку, кудри, — вспоминала Татьяна Степановна.

Она демобилизовалась в августе 1945-го. В первый год после демобилизации Татьяна Степановна работала в Усть-Куломе на маслозаводе. В 1946 году она встретила свою судьбу — Федора Егорьевича Гичева. Молодые полюбили друг друга и скромно сыграли свадьбу. Супруги-фронтовики в тяжелые послевоенные годы самостоятельно построили дом в деревне Верхний Воч, подняли на ноги трех детей: двух дочерей и сына.

Переехав в Воч, Татьяна Степановна устроилась на работу в пекарню. Отец семейства трудился на лесозаготовках. Она спозаранку прибегала на работу и ждала, когда тесто поднимется в формах. Тогда она улучала момент и возвращалась домой: будила детей в школу, доставала кашу из печи и ставила на стол крынку молока. Потом — обратно в пекарню. После ухода Татьяна Степановна оставляла в доме шлейф сладкого хлебного аромата.

Татьяна Степановна имеет множество наград. Последние 20 лет своей жизни она прожила у своей младшей дочери Светланы Федоровны в поселке Зимстан. 20 марта 2003 года ее не стало.

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