2020-03-25T18:14:09+03:00
Общество

Временно руководить Росгвардией в Коми будет Алексей Ходоров

Его сегодня представили главе Коми
Дарья ЮДИНА
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Временно руководить Росгвардией в Коми будет Алексей Ходоров. Фото пресс-службы главы КомиВременно руководить Росгвардией в Коми будет Алексей Ходоров. Фото пресс-службы главы Коми
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Главе Коми представили временно исполняющего обязанности начальника Управления Росгвардии по республике Алексея Ходорова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сегодня Сергей Гапликов встретился с заместителем командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-майором полиции Андреем Бакуменко и временно исполняющим обязанности руководителя Управления Росгвардии по Республике Коми, полковником полиции Алексеем Ходоровым.

- Решением Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктором Золотовым назначен временно исполняющим обязанности руководителя Управления Росгвардии по Республике Коми полковник полиции Алексей Георгиевич Ходоров. Служба в органах внутренних дел Алексея Георгиевича началась с 1990 года на должностях командного состава Министерства внутренних дел, Росгвардии, - представил нового руководителя Андрей Бакуменко.

- Все задачи, к которым мы привлекаем Росгвардию, сегодня решаются. Я искренне благодарю и руководство Росгвардии, и командование Северо-Западного округа Войск национальной гвардии Российской Федерации за то, что максимально оперативно реагируют на наши запросы. Время сейчас непростое, но уверен, что опыта и профессионализма Алексея Георгиевича хватит для решения наших совместных задач, которые сегодня перед нами стоят, - отметил Сергей Гапликов.

СПРАВКА "КП"

Алексей Георгиевич Ходоров родился 4 июля 1969 в городе Мурманск. Его служба в органах внутренних дел началась с 1990 года. За период службы был награждён государственными наградами: орден Российской Федерации «За личное Мужество», медали Российской Федерации «За Отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и другими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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