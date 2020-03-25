Официальные источники опровергли информацию о смерти больного от коронавируса в Коми

С вечера 25 марта в соцсетях муссировались слухи, что один из заболевших коронавирусом в Сыктывкаре мужчина скончался в реанимации Эту информацию опровергают официальные источники - оперативный штаб по борьбе с короновирусом в Коми.

- В настоящий момент мужчина находится в Республиканской инфекционной больнице. Состояние его расценивается как среднетяжелое, стабильное. Пациент находится под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Готовится к переводу в отделение вирусных инфекций. Состояние остальных пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус, удовлетворительное. Все они находятся в отдельных боксах, с ними работает персонал, который не контактирует с другими пациентами. Больница функционирует штатно, в режиме повышенной готовности. Поэтому прошу не доверять недостоверной информации, которой сейчас особенно много в социальных сетях. Ситуация под контролем, все вопросы мы решаем, - прокомментировала заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.

Республиканский межведомственный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Официальная информация о ситуации по коронавирусу в Республике Коми размещается в разделе на официальном портале региона: /left/covid19/. Следить за ситуацией можно также с помощью сервиса онлайн консультаций по вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции. Чат-бот доступен в социальных сетях «ВКонтаке» и Viber.

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