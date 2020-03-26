2020-03-26T09:48:07+03:00
Общество

В Сыктывкаре волонтеры начали помогать пожилым людям в самоизоляции

Добровольцы купили продукты для пенсионеров
Дарья ЮДИНА
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Волонтеры начали помогать пожилым людям в Сыктывкаре. Фото предоставлено Молодой Гвардией КомиВолонтеры начали помогать пожилым людям в Сыктывкаре. Фото предоставлено Молодой Гвардией Коми
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В Сыктывкаре поступила первая заявка на оказание помощи людям в самоизоляции. Члены Молодой Гвардии Коми получили её 24 марта. 82-летняя жительница республика попросила приобрести продукты для неё и для её мужа. Добровольцы просьбу выполнили.

Напомним, что с 16 марта Молодая Гвардия запустила телефонную линию, позвонив на которую, находящиеся на самоизоляции граждане могут попросить о помощи. Обратиться на горячую линию можно по номеру: 8-908-719-64-91 с 11 до 21 часа. Также в республике заработал штаб ОНФ и Волонтеров-медиков: они тоже помогают людям, которые вынуждены находиться дома из-за прихода коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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