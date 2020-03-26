Кто будет работать во время выходных с 30 марта по 3 апреля: изучаем указ Президента РФ

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 30 марта по 3 апреля в России «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» объявляются нерабочими с сохранением заработной платы. Документ опубликован на сайте Кремля.

При этом указ предусматривает исключение для целого ряда работников — они на длинные выходные уйти не смогут. Это те, кто работает в сфере:

— непрерывно действующих организаций;

— медицинских и аптечных организаций;

— организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

— организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

— организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Работу также продолжат банки, транспортные предприятия и органы власти всех уровней. Региональным властям необходимо определить численность служащих, которые будут обеспечивать их работу с 30 марта по 3 апреля. То же самое должны сделать производственные предприятия и средства массовой информации.

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин в обращении к нации объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей и призвал граждан в целях безопасности побыть дома. Мера должна помочь снизить темпы распространения коронавирусной инфекции по стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Емве администрация перешла на удаленный режим работы из-за коронавируса

По каким номерам могут проконсультироваться граждане (подробности).