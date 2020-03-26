2020-03-26T12:36:58+03:00
Общество

Работница почты из Коми выиграла миллион в лотерею

Она купила последний билетик
Дарья ЮДИНА
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Счастливая победительница. Фото пресс-службы "Столото"Счастливая победительница. Фото пресс-службы "Столото"
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Сотрудница почтового отделения из Республики Коми выиграла в лотерею миллион рублей. Галима-Бану Топтыгина по итогам 1296-го тиража она стала обладательницей круглой суммы.

Женщина работает оператором на почте и продает лотерейные билеты. В конце недели у нее оставался один никем не купленный билет «Русского лото». Об этом сообщает пресс-служба "Столото".

Я предложила коллегам взять последний билетик, но никто не захотел. Тогда я решила потратить сто рублей и впервые в жизни поучаствовать в розыгрыше. Купила и оставила билет в тумбочке на работе. В понедельник проверила результаты тиража и увидела целое состояние, — с улыбкой делится победительница.

Выигрыш поможет участнице поправить здоровье: она планирует улучшить зрение. Часть денег подарит внукам.

Галима-Бану заядлая дачница. В свободное время с любовью высаживает на участке растения, выращивает ягоды, овощи и фрукты. Собранным урожаем делится с близкими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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