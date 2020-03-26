2020-03-26T15:50:28+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: два заболевших, под наблюдением 1132 человека

За последние сутки сняты с медицинского учёта 46 человек
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Жители Коми уже вторую неделю находятся в режиме повышенной готовностиЖители Коми уже вторую неделю находятся в режиме повышенной готовностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Коми на сегодняшний день (26 марта) коронавирусом по-прежнему инфицировано два человека, один выздоровел и выписан из больницы. Правда, число тех, кто находится под медицинским наблюдением, возросло.

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, под медицинским наблюдением находится 1132 человека. Из этого числа 925 человек, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 207 контактировали с заболевшими. 14 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями, 25 находятся в обсерваторах.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 46 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Где найти официальную информацию по коронавирусу?

Официальная информация о ситуации по коронавирусу в Республике Коми размещается в разделе на официальном портале региона: /left/covid19/. Следить за ситуацией можно также с помощью сервиса онлайн консультаций по вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции. Чат-бот доступен в социальных сетях «ВКонтаке» и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Сыктывкара опровергла слухи о закрытии въезда в Эжву

Наталья Хозяинова призвала горожан избегать мест массового скопления людей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Госавтоинспекция Сыктывкара переходит на особый режим работы
На следующей неделе детские сады в Коми будут работать в формате дежурных групп
Судебный пристав из Печоры вошел в сотню сильнейших кроссфитеров мира
Житель Емвы дважды пытался передать заключенному телефон
В Коми выросла цена на сахар и гречку
Фейки в сети. Полиция Коми опровергла информацию о рейдах по ТРЦ
в Сыктывкаре в ДТП пострадали девушка и ребенок
Сыктывкар ждет «красный» апрель
В Емве администрация перешла на удаленный режим работы из-за коронавируса
На севере Коми объявили штормовое предупреждение
В Коми ФССП отменила личные приемы граждан
Сыктывкарца накажут за то, что его сын отравился боярышником
Глава Сыктывкара опровергла слухи о закрытии въезда в Эжву
В Коми собираются платить за гибель или увечья в ДТП, авиакатастрофах и из-за нападения животных
Что представляет из себя эжвинская больница, которую закрыли на карантин
В двух районах Коми отремонтируют трассу «Вятка»
Мужчина, упавший с высотки в Сыктывкаре, находится в реанимации
Средняя зарплата в Коми составила почти 53 тысячи
В Коми потратят 17 миллионов на народные проекты в школах