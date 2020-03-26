Коронавирус в Коми: два заболевших, под наблюдением 1132 человека

В Коми на сегодняшний день (26 марта) коронавирусом по-прежнему инфицировано два человека, один выздоровел и выписан из больницы. Правда, число тех, кто находится под медицинским наблюдением, возросло.

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, под медицинским наблюдением находится 1132 человека. Из этого числа 925 человек, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 207 контактировали с заболевшими. 14 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями, 25 находятся в обсерваторах.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 46 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Где найти официальную информацию по коронавирусу?

Официальная информация о ситуации по коронавирусу в Республике Коми размещается в разделе на официальном портале региона: /left/covid19/. Следить за ситуацией можно также с помощью сервиса онлайн консультаций по вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции. Чат-бот доступен в социальных сетях «ВКонтаке» и Viber.

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