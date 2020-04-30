Режим повышенной готовности в Коми продлили до 12 мая

В Коми продлили действие режима повышенной готовности до 12 мая. Врио главы республики Владимир Уйба подписал указ об этом. Режим повышенной готовности теперь действует до 24 часов 11 мая.

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