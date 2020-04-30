2020-04-30T17:29:31+03:00
Общество

Режим повышенной готовности в Коми продлили до 12 мая

Он действует до 24 часов 11 мая
Дарья ЮДИНА
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В Коми продлили действие режима повышенной готовностиВ Коми продлили действие режима повышенной готовности
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В Коми продлили действие режима повышенной готовности до 12 мая. Врио главы республики Владимир Уйба подписал указ об этом. Режим повышенной готовности теперь действует до 24 часов 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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