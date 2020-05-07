В Инте диагностировали коронавирус у еще 6 человек

В Инте количество больных COVID-19 выросло на шесть человек. Болеет всего 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Шесть человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение амбулаторно, оставаясь в условиях карантина. Еще шесть человек с учётом вновь поступивших пациентов госпитализировано в инфекционное отделение ЦГБ. Диагноз COVID-19 подтвержден у четырех из них.

Восемь человек, имевших выраженные симптомы COVID-19, специальным санитарным авиарейсом были отправлены на лечение в Сыктывкар, хотя лабораторно диагноз COVID-19 был подтверждён не у всех.

Ожидается, что до конца текущих суток будут получены результаты исследований еще девяти человек.

Роспотребнадзор и медработники продолжают отрабатывать контакты заболевших интинцев.

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