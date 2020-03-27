2020-03-27T11:20:19+03:00
Общество

В Воркуте построят мусоросортировочный комплекс и полигон

Строительство должно завершиться до 2025 года
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте появятся новый полигон для ТКО и мусоросортировочный комплексВ Воркуте появятся новый полигон для ТКО и мусоросортировочный комплексФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Воркуте построят мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тысяч тонн в год и новый полигон для размещения отходов. Проект «Чистая страна» должны реализовать до 2025 года. Стоимость новых объектов 970 млн рублей, сообщает ТАСС.

План развития предусматривает строительство в Воркуте мусоросортировочного комплекса на 50 тыс. т в год и нового полигона размещения отходов. Это обусловлено тем, что действующий полигон не справляется с нагрузкой, его проектная мощность составляет порядка 84% от необходимого. Кроме того, он расположен в санитарной зоне аэропорта Воркуты, в 2,8 км от объектов пассажирского аэропорта, сообщил мэр заполярного города Игорь Гурьев.

По его данным, мощность комплекса в 50 тыс. т полностью обеспечит потребности Воркуты в сортировке и обработке отходов. Строительство оценивается в 970 млн рублей, из которых порядка 900 млн рублей потратят на полигон и 70 млн — на возведение мусоросортировочного комплекса. Часть инвестиций планируют выделить из федерального бюджета, часть от регионального оператора по обращению с отходами ООО «Ухтажилфонд» и Фонда развития моногородов в рамках проекта «Чистая страна».

Помимо строительства потребуется рекультивация действующего полигона, в том числе разработка проектно-сметной документации на эти работы, инженерные изыскания, затраты на рекультивацию. Эти работы оцениваются в 388 млн рублей. На эти работы выделелят средств из федерального и регионального бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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