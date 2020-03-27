Путешествовать в России! Как коронавирус повлияет на туристов из Коми

Вся страна переживает нелегкие коронавирусные времена. Тяжело всем, но особенно несладко приходится сфере туризма. Мы поговорили с экспертом в этой отрасли о том, что ждет туристов в ближайшее время.

Очевидное и логичное падение спроса в сфере туризма, по которому коронавирус безжалостно ударил в первую очередь, продлевается на неопределенное время. Прогнозировать, что будет с туризмом в ближайшее время не берется даже самый смелый аналитик. Специалисты этой отрасли осторожно говорят о том, что рынок в ближайшее время переориентируется на внутренний туризм.

- Мы понимаем, что на севере тяжело без солнышка, хочется отдохнуть. Как только ситуация урегулируется и будет разрешение на открытие объектов размещения (сейчас согласно постановлению правительства временно приостановлена работа детских лагерей, санаториев, горнолыжных трасс до 1 июня - ред.), мы готовы переориентировать наших туристов на отдых на российском юге, - рассказала руководитель туристической фирмы «San-дали» Людмила Сычева.

Забронировавшим туры и ожидающим отдыха весной туристам тоже не стоит сильно волноваться — их деньги заморозят.

- На сегодня туроператоры заморозили средства туристов на расчетных счетах. Как только прояснится ситуация, то можно использовать эти средства для следующего путешествия. Почти все туроператоры оставили возможность применить их до конца 2021 года. То есть впереди еще полтора года. Если говорить о финансовых гарантиях туроператору, то на сегодня им выделяется господдержка порядка трех миллиардов. Дело в том, что туристическая сфера одна из первых ощутила на себе сложность ситуации, - отметила эксперт.

Работающие в туристической сфере все равно смотрят в будущее с оптимизмом. Скорее всего, в ближайшее время (как только снимут ограничения) в стране ожидается рассвет внутреннего туризма, а сфера восстановится достаточно быстро: изголодавшиеся по путешествиям и отдыху люди хлынут в разные уголки страны. Возможно, они пока будут с опаской смотреть на зарубежные страны. Возможно, режим самоизоляции на уровне государств продлится до лета. Но еще раз повторимся: спрогнозировать ситуацию достаточно сложно.

- Отвечаю паническим настроениям словами царя Соломона — «Все проходит. Пройдет и это». Мы понимаем, что это не навсегда. Да, пока нужно переждать, да, пока нужно принять меры для того, чтобы обезопасить себя и близких. А там поглядим, - подытожила эксперт.

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