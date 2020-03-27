2020-03-27T14:41:43+03:00
Общество

В Коми из-за коронавируса под наблюдением находится 1179 человек

За последние сутки с учета сняли 78 человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми под наблюдением медиков из-за коронавируса находится больше тысячи человекВ Коми под наблюдением медиков из-за коронавируса находится больше тысячи человекФото: Андрей АБРАМОВ
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день коронавирусом больны два человека, один выздоровел и выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Всего под медицинским наблюдением находится 1179 человека: 943 человека прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 236 контактировали с заболевшими. 23 человека госпитализировано с респираторными заболеваниями, 26 находятся в обсерваторах.

За последние сутки сняты с медицинского учёта 78 человек. В их отношении подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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