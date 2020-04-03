В Коми за нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы

Уже неделю Республика Коми живет в непривычном режиме самоизоляции: люди сидят дома. Однако пока не до всех жителей республики доходит информация, что так просто по улицам гулять отныне нельзя. Можно выйти из дома, чтобы пойти в магазин за чем-то супер-срочным или выкинуть мусор, выгулять собаку (максимум в 100 метрах от дома), пойти в аптеку, а еще обратиться в больницу в случае экстренной необходимости. На этом все.

Между тем, некоторые горожане продолжают гулять привычными маршрутами в парке. Но за это предусмотрена административная ответственность и штрафы. Однако пока точной информации по их размерам нет.

- Сейчас Президентом РФ подписан закон, который ужесточает наказание за нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Это, в том числе, касается и тех граждан, которые не инфицированы и не находятся под подозрением на коронавирус, но при этом они нарушают режим. Например, мама пошла с ребенком гулять на детскую площадку в парк, или компания поехала жарить шашлыки, или горожанин занимается спортом на открытой площадке. Этого делать нельзя. За совершение таких правонарушений теперь предусмотрена административная ответственность, налагается административный штраф. Информация по размерам штрафов появится позднее, - рассказала «КП-Коми» начальник отделения информации и общественных связей МВД Коми Вера Железцова.

Она отметила также, что если человек нарушает режим карантина (это те, кто побывал за границей или контактировал с инфицированными, а значит обязаны сидеть дома), то может получить штраф до 40 тысяч рублей (ч.2 ст.6.3 КоАП).

Кстати, вчера в мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции: 4 тысячи рублей за первое нарушение, 5 тысяч рублей за повторное нарушение или за нарушение с использованием транспортного средства.

Дорогие читатели, берегите себя и своих близких! Сидите дома!

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