Коронавирус в Коми: «Лиза Алерт» выезжает на вызовы в масках и перчатках

Поисковый отряд «Лиза Алерт в Коми» уходит в онлайн-режим, но не прекращает активных поисков: люди теряются и во время пандемии коронавируса, и им нужна помощь. Как организована работа отряда в эту непростую пору, «КП-Коми» рассказала руководитель регионального поисково-спасательного движения Юлия Пинежанинова.

- Количество заявок на поиски не убавилось. На сегодня за апрель обработали уже две заявки. Мы договорились в устной форме с сыктывкарским уголовным розыском. В случае резонансных ситуаций (пропажа ребенка или пенсионера), следователи непременно нас пригласят: они сами готовы заказать нам пропуски. Они знают, что есть ребята, готовые прийти на помощь и днем, и ночью, - отметила Юлия.

Пандемия коронавируса тоже внесла свои коррективы в работу отряда. «Лиза Алерт в Коми» приходится ограничивать поиски, выезжать только по экстренным случаям.

- Если мы вообще не будем выходить на поиски, мы можем лишить шанса на благополучный исход пропавших, которые нуждаются в нашей помощи. Как и любая экстренная служба – государственная ли, добровольческая ли – мы не можем прекратить свою деятельность даже в таких обстоятельствах, - объясняют участники отряда.

Поисковики находятся в зоне риска: они вынуждены вступать в контакт со свидетелями и заявителями. Это довольно опасно в условиях распространения инфекции. Именно поэтому участники отряда остро нуждаются в индивидуальных средствах защиты, которые, как известно, сейчас нигде не купить.

- Отряд по-прежнему не принимает денежную помощь, но мы будем благодарны, если с вашей помощью найдём людей и организации, которые готовы купить для нас и подарить отряду средства индивидуальной защиты, - сообщают поисковики. Если вдруг вы знаете, кто может помочь с приобретением масок, респираторов, перчаток и очков, пишите вот сюда.

Еще большая проблема отряда - нехватка топлива: в любой момент экипаж может выехать на поиск, ведь каждая минута промедления может стоить кому-то жизни. Помочь довольно просто. Достаточно отправить sms с номера любого оператора на короткий номер 7878 со словом: «ПОИСК сумма» (нужно указать сумму, которую вы готовы пожертвовать на топливную карту поисковиков (от 100 до 15000 рублей). Например: ПОИСК 100, где 100 – сумма пожертвования в рублях. Вся собранная сумма за исключением процента за перевод будет переведена в литры топлива, которые пополнят топливную карту отряда.

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