Коми находится на 2 месте по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения

Коми — в лидерах по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч человек населения. Республика находится на втором месте, на первом - Москва. «Бронзу» антирейтинга забрала Бурятия. Об этом «Российской газете» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова отметила, что трудно прогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью в течение ближайшего времени. Это зависит от многих переменных факторов, причем не только от мер, предпринимаемых властями и службами здравоохранения, но также и от того, насколько дисциплинированно и ответственно ведет себя население.

— Ни один прогноз по всем использованным нами моделям не подтвердился по истечению времени, потому что ни одна математическая модель на сегодняшний день не может полностью учесть влияние тех мер, которые принимает та или иная страна для купирования ситуации. Ну и, безусловно, каждая популяция имеет свои особенности с точки зрения течения заболевания, — сказала вице-премьер.

Показатель заболеваемости зависит не только от количества обращений за медицинской помощью, но и от охвата населения тестированием. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ближайшее время количество тестов, выполняемых в стране за сутки, вырастет до 34-37 тысяч.

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