Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил новые случаи заражения
Республиканский оперативный штаб подтвердил 31 новый случай заражения коронавирусом и ещё одну смерть из-за инфекции в Коми. Актуальную статистику опубликовал сегодня сайт стопкоронавирус.рф.
По состоянию на 6 апреля в регионе лабораторно подтверждено 90 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения.
Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, один из них сегодня. Один пациент выздоровел.
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ИСТОЧНИК KP.RU