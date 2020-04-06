2020-04-06T12:51:29+03:00
Общество

В Ухтинской горбольнице выявили пациентку с подозрением на коронавирус

74-летняя бабушка изолирована в боксированной палате
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото врачи скорой помощи в защитных костюмахНа фото врачи скорой помощи в защитных костюмахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ухтинской больнице №1 выявили 74-летнюю пациентку с подозрением на коронавирус. Сначала бабушка лежала в хирургическом отделении Коми республиканской больницы. Сейчас пенсионерка находится в закрытом боксе, куда могут заходить только медики.

Главврач больницы №1 Магомед Рамазанов рассказал Комиинформу, что первичный текст на коронавирус дал положительный результат. Его отправили в Москву для подтверждения. Возможно, тест и не подтвердится. Пока же бабушку изолировали в закрытый бокс. В то же время в Ухтинской городской больнице подготовили 100 коек для возможных больных коронавирусом.

Напомним, что на 6 апреля в Коми официально зафиксировали 90 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них 31 нововыявленный случай. Также штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил еще один летальный случай от COVID-19 (всего три случая). Республика Коми занимает четвертое место по заболеваемости в стране. Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Печальное лидерство сохраняется уже на протяжении недели.

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Все заболевшие находятся под наблюдением медиков (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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