Мэры Усинска и Воркуты запросили спецполномочия, чтобы закрыть въезд в города

Мэры Воркуты и Усинска доложили врио главы Коми Владимиру Уйбе о сложной ситуации в муниципалитетах, куда приезжают вахтовики, и попросили предоставить им право на введение более жестких мер изоляции граждан. Об этом пишет «Усинск.Онлайн».

В Воркуту и Усинск могут закрыть въезд, если такое право получат местные власти. Об этом во время стрим-трансляции на своей страничке «ВКонтакте» сообщил мэр Воркуты Игорь Гурьев.

- Я за то, чтобы закрыть город, учитывая нескончаемый поток вахтовиков, но на сегодня у муниципалитета нет прав для объявления режима ЧС. Такая же беда в Усинске — у нас десятки, а там сотни вахтовиков. Мы свою позицию высказали правительству республики и при предоставлении полномочий готовы взять на себя введение таких мер, — заявил градоначальник.

По его информации, на 4 апреля зараженных COVID-19 в Воркуте нет, но положение по карантинным мероприятиям остается напряженным. Медики постоянно проверяют вновь въезжающих в город. В одном из корпусов воркутинской инфекционной больницы развернуты 38 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Имеются аппараты искусственной вентиляции легких, численность которых может быть увеличена по решению минздрава.

Между тем, горожане говорят о том, что в Воркуту приезжают люди не только из-за границы, но и те, кто едет через Москву, где самая высокая на сегодня концентрация зараженных. Игорь Гурьев признал, что на сегодня строгий обязательный режим самоизоляции на 14 дней предусмотрен только для вернувшихся из-за рубежа. Отправлять на карантин приехавших из других городов России пока указаний нет.

С новым врио главы Коми Владимиром Уйбой дважды общались по видеосвязи. Где-то, может, на повышенных тонах, поскольку все сейчас на эмоциях. Надеюсь, глава это понимает. Я доложил о ситуации и предложил организовать в Воркуте обсервацию. Вахтовики живут в гостинице, но меня это не устраивает. У нас есть пустующий профилакторий «Заполярье», где можно было бы изолировать приезжающих в отдельном здании, — заметил мэр Воркуты.

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