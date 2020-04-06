2020-04-06T14:06:13+03:00
Общество

Бабушка с подозрением на коронавирус находилась в деревне под Ухтой

Мэр Ухты поделился подробностями о пациентке с подозрением на COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Первичный текст на коронавирус дал положительный результат. Его отравили в Москву для подтверждения.Первичный текст на коронавирус дал положительный результат. Его отравили в Москву для подтверждения.
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Мэр Ухты Магомед Османов поделился подробностями о 74-летней пациентке, у которой выявили подозрение на коронавирус. Она лежала в Коми республиканской больнице, где у пациента был выявлен COVID-19. Эпидемиологи определяли круг контактировавших с ним, выезжали в населенные пункты, где находились выписанные из КРБ. В одном из них и жила бабушка с первичным положительным тестом на коронавирус.

- Она была выписана с Коми республиканской больницы. У нее тоже были признаки ОРВИ. Когда мы начали проверять этих людей (35 человек выписанных), выезжали в том числе в Лайково (деревня в городском округе Ухта), забрали оттуда, привезли и положили в больницу, - рассказал Магомед Османов журналистам. Видео опубликовала передача «День».

Напомним, что бабушка лежит в изолированном боксе. Результаты первичного текста отправили в Москву. Вполне возможно, что коронавирус не подтвердится. Пока же в Ухтинской городской больнице №1 подготовили 100 коек для возможных больных коронавирусом.

Мэр Ухты о пациентке с подозрением на коронавирус.

Таким образом, на 6 апреля в Ухте - только один человек с подозрением на коронавирус (первичный тест показал положительный результат). Всего же в Коми уже 90 лабораторно подвержденных случаев COVID-19 и три случая смерти от вируса.

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Все заболевшие находятся под наблюдением медиков (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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