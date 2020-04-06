Число ухтинцев с подозрением на коронавирус выросло до трех человек

В Ухте прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусом. Специалисты озвучили свежую информацию - уже три пациентки с подозрением на коронавирус лежат в изолированных боксах горбольницы №1, сообщает пресс-служба администрации.

На днях в Коми республиканской больнице выявили пациентов с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на опасную инфекцию. Ухтинский штаб по борьбе с коронавирусом запросил списки горожан, которые проходили лечение в сыктывкарской КРБ с 20 марта по 5 апреля.

По ситуации на 6 апреля в Ухте находятся три пациентки с подозрением на коронавирус. Одну из них выписали из КРБ еще 24 марта, но уже 1 апреля ее госпитализировали в больницу Шудаяга с подозрением на пневмонию. Она лежала в терапевтическом отделении, делила палату еще с одной пациенткой. 5 апреля первичный тест на коронавирус у женщины, которую выписали из КРБ, дал положительный результат. Ее соседку взяли на особый контроль поместили в изолированный бокс.

Ранее Магомед Османов сообщал об одном случае подозрения на коронавирус

- На сегодня информация о заболевании точно не подтверждена. Анализы направлены на дальнейшую проверку, - говорят члены оперативного штаба.

Еще одна пациентка с подозрением на COVID-19 тоже проходила лечение в КРБ, а после выписки отправилась в родную деревню Лайково. На днях 74-летняя бабушка тоже поступила в больницу Шудаях с признаками ОРВИ. Пенсионерке провели первичный тест, он дал положительный результат. Врачи тоже ждут подтверждения диагноза, отправили тест в Москву.

Три пациентки с подозрением на коронавирус лежат в изолированных боксах горбольницы №1. Их родственники предупреждены об опасности, они сидят дома в режиме самоизоляции. Все находившиеся в это время больные из терапевтического отделения больницы Шудаяга изолированы от других пациентов в инфекционном отделении. Контактировавшие с пациентами с подозрением на COVID-19 медики тоже изолированы в этом отделении. Его сотрудники будут временно проживать в отделении наркологии городской больницы в Шудаяге.

Мэр Ухты ответил на вопросы журналистов

Эпидемиологическое расследование и лабораторное обследование контактных лиц продолжается. Все пациенты больницы в Шудаяге получают необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием. Средства индивидуальной защиты у медиков есть.

В горбольнице №1 уже экстренно подготовили 104 койко-мест для возможных больных с диагнозом COVID-19. В санатории «Крохаль» начали оборудовать обсерватор, куда поместят контактировавших с коронавирусными пациентами и прибывших из-за границы.

– Включите голову и посмотрите вокруг! От каждого из нас с вами зависит, придет ли и когда коронавирусная инфекция в Ухту. Никто не даст гарантии, что стоящий рядом с вами человек уже не заражен коронавирусом или не является его носителем. Обойдитесь время короткими походами в магазин, исключите все возможные контакты и просто побудьте дома! – призвал всех Магомед Османов. Мы присоединяемся к словам мэра. Дорогие читатели, сидите, пожалуйста, дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врио главы Коми рассказал о проблемах борьбы с коронавирусом в республике

Владимир Уйба выпустил видеообращение (подробности).