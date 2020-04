Коронавирусная слава. О вспышке COVID-19 в Коми пишут журналисты из разных стран

Коми занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Лидерство прославило небольшую республику далеко за пределами страны. О ситуации уже написали американские The New York Times, MBS news и англоязычная газета ОАЭ The National.

Все три статьи, размещенные на этих ресурсах, повторяются практически слово в слово. Авторы статьи пишут, что в небольшом северном регионе, который находится всего в 600 милях от Москвы, выявили 56 случаев (на момент публикации) заболевания коронавирусом. После публикаций в СМИ следователи начали проверять информацию, что возможным источником заражения мог стать хирург Эжвинской больницы. Доследственная проверка, кстати, может занять целых 30 дней.

Авторы рассуждают, что после вспышки заболеваемости в Коми Президент РФ заменил губернатора. Правда, в опубликованном 2 апреля видеообращении Сергей Гапликов говорил: «Это мое решение».

Пока же темпы распространения коронавирусной инфекции в Коми не внушают оптимизма. На сегодня наш регион дал 90 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, три человека уже умерли от COVID-19. По ситуации на 6 апреля, выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус в Усть-Вымском районе, трех пациентов - в Ухте. Чтобы остановить распространение инфекции, дорогие читатели, сидите, пожалуйста, дома.

