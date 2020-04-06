Третью смерть от коронавируса в Коми зарегистрировали в Княжпогостком районе

Третью смерть из-за коронавируса в Коми зарегистрировали в Княжпогостской центральной районной больнице 3 апреля.

В медучреждении объявили карантин. Сейчас отделения дневного стационара, инфекционное, неврологическое, детское функционируют в условиях карантинного режима.

В инфекционное отделение Княжпогостской ЦРБ госпитализировали трех медработников с подозрением на коронавирусную инфекцию. Еще один находится дома на самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабушка с подозрением на коронавирус находилась в деревне под Ухтой Мэр Ухты поделился подробностями о пациентке с подозрением на COVID-19 (подробности)