2020-04-06T18:51:31+03:00
Общество

Третью смерть от коронавируса в Коми зарегистрировали в Княжпогостком районе

Местную районную больницу отправили на карантин
Дарья ЮДИНА
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В Княжпогостской больнице умер пациент, у которого диагностировали коронавирусВ Княжпогостской больнице умер пациент, у которого диагностировали коронавирус
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Третью смерть из-за коронавируса в Коми зарегистрировали в Княжпогостской центральной районной больнице 3 апреля.

В медучреждении объявили карантин. Сейчас отделения дневного стационара, инфекционное, неврологическое, детское функционируют в условиях карантинного режима.

В инфекционное отделение Княжпогостской ЦРБ госпитализировали трех медработников с подозрением на коронавирусную инфекцию. Еще один находится дома на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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