2020-04-06T19:31:43+03:00
Общество

В Коми под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 3447 человек

Об этом сообщил врио главы Коми Владимир Уйба
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Владимир Уйба выпустил новое видеообращение. Фото пресс-службы главы КомиВладимир Уйба выпустил новое видеообращение. Фото пресс-службы главы Коми
Изменить размер текста:

Владимир Уйба выпустил новое видеосообщение. Он сказал, что в Коми под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 3447 человек. Зарегистрировано 90 случаев заболевания.

Вчера было 59 заболевших, сегодня 90. Казалось бы, 31 новый случай за сутки это очень много. На самом деле, это идет нарастающий итог за неделю. Конечно, это много, но эти случаи зарегистрировали не за сутки, объяснил врио главы республики.

Ситуация в Коми на 6 апреля.

Владимир Уйба сообщил, что снабжение людей средствами медицинской защиты идет по графику. Также он затронул тему вбросов.

При любом потрясении появляются вбросы. В Коми распространяют информацию о том, что в республике намного больше умерших из-за коронавируса. На сегодняшний день зарегистрировано три летальных исхода из-за новой инфекции. К сожалению, люди в больницах умирают. И говорить, что причина каждой смерти covid-19, неверно. Связь с коронавирусом устанавливается только тогда, когда это подтверждают лабораторно.

Ещё Владимир Уйба заявил, что контакты заболевшего из республиканской больницы отрабатываются и говорить, что там новый очаг заболевания, неверно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третью смерть от коронавируса в Коми зарегистрировали в Княжпогостском районе Местную районную больницу отправили на карантин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В магазинах Сыктывкара учат правилам безопасности и соблюдают дистанцию
В Коми стартовал республиканский чемпионат по киберспорту
В Коми школьникам выдадут сухпайки
Коми в период самоизоляции: лечение у стоматолога
В Коми утверждены правила оформления больничных на карантине для людей от 65 лет
За сутки восемь жителей Коми стали жертвами мошенников
В Усинске на пожаре погиб мужчина
Жители Коми предложили выплачивать 500 тысяч рублей при выходе на пенсию
В Коми начнут поступать оборудование и тесты для борьбы с коронавирусом
Жителям Коми предлагают рассказать о своих героях Великой Отечественной войны
Интинская школьница обошла 130 тысяч учеников и стала финалисткой конкурса к юбилею Победы
Мэр Сыктывкара попросила откликнуться предпринимателей, которые шьют маски
Сыктывкарских работодателей просят сообщить в службу занятости об изменениях рабочего режима у сотрудников