Владимир Уйба выпустил новое видеосообщение. Он сказал, что в Коми под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 3447 человек. Зарегистрировано 90 случаев заболевания.

Вчера было 59 заболевших, сегодня 90. Казалось бы, 31 новый случай за сутки это очень много. На самом деле, это идет нарастающий итог за неделю. Конечно, это много, но эти случаи зарегистрировали не за сутки, объяснил врио главы республики.

Ситуация в Коми на 6 апреля.

Владимир Уйба сообщил, что снабжение людей средствами медицинской защиты идет по графику. Также он затронул тему вбросов.

При любом потрясении появляются вбросы. В Коми распространяют информацию о том, что в республике намного больше умерших из-за коронавируса. На сегодняшний день зарегистрировано три летальных исхода из-за новой инфекции. К сожалению, люди в больницах умирают. И говорить, что причина каждой смерти covid-19, неверно. Связь с коронавирусом устанавливается только тогда, когда это подтверждают лабораторно.

Ещё Владимир Уйба заявил, что контакты заболевшего из республиканской больницы отрабатываются и говорить, что там новый очаг заболевания, неверно.

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