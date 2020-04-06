Коронавирус в Коми: два случая подозрения на COVID-19 подтвердили в Усинске

В Усинской центральной районной больнице выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус. Главврач медицинского учреждения Максим Чуркин просит не паниковать, не верить слухам: ситуация под контролем.

- В городе есть два пациента с легкой степенью ОРВИ с подозрением на коронавирусную инфекцию. В обоих случаях мы ждем подтверждения или опровержения диагноза в референс центре Москвы. Там более сложными методами перепроверяются анализы, сделанные в лаборатории Сыктывкара. Эти пациенты изолированы, проходят наблюдение медицинским персоналом и лечение на дому, так как госпитализации в стационар подлежат только тяжелые формы ОРВИ и коронавируса. Все контактные с этими пациентами установлены. У них взяты анализы на коронавирусную инфекцию, они находятся под ежедневным медицинским наблюдением, - говорит Максим Иванович.

Главрач опубликовал подробное разъяснение о текущем положении дел в ответ на слухи и фейки, которые бороздят просторы соцсетей и сеют панику. Врач отметил, что Усинск - социально активный город с большим количеством мигрантов. «Появление какого-то количества случаев неизбежно», - отметил он.

Между тем, в городе есть и необходимое оборудование, и койко-места в инфекционной больнице. Жители Усинска только должны немного помочь врачам, чтобы коронавирус не имел шансов на распространение, - сидеть дома, сохранять присутствие духа и не распространять недостоверную информацию. Врач пообещал, что на странице больницы в социальной сети будет размещаться подробная информация о текущем положении дел, чтобы люди не волновались.

Отметим, что эпидемиологическая картинка по коронавирусу в Коми на 6 апреля не самая симпатичная: лабораторно подтверждено 90 случаев заболевания, среди них уже три летальных случая. Республика Коми занимает четвертое место по стране по распространению инфекции. Сегодня стало известно, что пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию есть в Усть-Вымском районе (2 случая), Ухте (3 случая) ну и, как только что стало известно, в Усинске (2 случая).

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