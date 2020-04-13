2020-04-13T10:43:16+03:00
Общество

Пожилых жителей Коми во время самоизоляции обеспечат бесплатными овощами

Огурцы и помидоры будут доставлять волонтеры
Дарья ЮДИНА
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Пожилым жителям республики бесплатно дадут помидоры и огурцыПожилым жителям республики бесплатно дадут помидоры и огурцы
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В Коми пожилых людей обеспечат бесплатными свежими овощами.

Тепличный комплекс «Сосногорский», Минсельхоз и Минтруд Коми инициировали дополнительную помощь для пожилых людей: одиноким пенсионерам старше 65 лет, вынужденным оставаться дома на время самоизоляции, будут доставлять бесплатные свежие овощи.

Предприятие еженедельно будет поставлять томаты и огурцы в социальные центры Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Сосногорска и Княжпогостского района. Потом овощи будет адресно доставлять нуждающимся. Этим займутся волонтеры. Доставку организуют уже со следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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