В Коми из-за сокращения количества прихожан нечем платить работникам храмов

Перед Вербным воскресеньем республиканское Управление Роспотребнадзора запретило прихожанам собираться в церквях и храмах в Коми. В ответ православная общественность пригрозила судебными исками. Конфликт получил свое развитие: Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим на своей странице «ВКонтакте» сообщил о сокращении количества прихожан.

- Божие благословение вам братья и сёстры. Прошу оказать посильную финансовую помощь. Так как не было в храмах прихожан в эти дни карантина. Не обеспечен хотя бы небольшой зарплатой причт, клир, церковный хор и прочие работники храмов, - написал он.

Перечислить деньги можно на карточку Сбербанка № 4276280012294275 с пометкой: «благотворительная помощь».

Уважаемые читатели! Берегите себя! «КП-Коми» продолжит следить за развитием событий.

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