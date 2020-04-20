2020-04-20T11:05:16+03:00
Общество

Комиссия стройнадзора нашла недочеты во время проверки школы в Орбите

Учебное заведение не спешит снимать с себя венец долгостроя
Дарья ЮДИНА
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А открытие школы в Орбите было так близко... Фото пресс-службы Госсовета КомиА открытие школы в Орбите было так близко... Фото пресс-службы Госсовета Коми
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Комиссия строительного надзора выявила ряд замечаний во время финальной проверки школы на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита. Будет дополнительная проверка, которая покажет, устранены ли претензии надзорного органа или нет. Об этом пишет ИА «БНК».

16 марта в государственную инспекцию строительного надзора подали извещение о начале финальной проверки школы на 1200 мест в Сыктывкаре. Как сообщили в министерстве строительства и дорожного хозяйства Коми, комиссия выявила ряд замечаний, какие конкретно – в ведомстве не уточняют. Часть претензий уже устранена, часть находится в процессе.

Заказчик планировал 17 апреля 2020 года подать заявление о проверке после устранения замечаний. Когда будет получено заключение о соответствии объекта всем требованиям, в администрацию Сыктывкара подадут заявление о выдаче разрешения на ввод школы в эксплуатацию.

Напомним, что строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Орбита началось еще в 2016 году. Два подрядчика сбежали с объекта, сославшись на отсутствие финансирования. Третья компания тоже не успела сдать здание вовремя, но в этот раз причиной стали капризы погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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