Коронавирус в Коми: последние данные на 27 апреля 2020 года
По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 27 апреля, зафиксировали шесть летальных исходов у пациентов с COVID-19. За последние сутки зарегистрировали две новые смерти.
Всего в республике лабораторно подтверждено 578 случаев заболевания COVID-19, 17 случаев подтвердили 26 апреля. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.
Всего под медицинским наблюдением находится 3959 человек: 3684 контактировали с заболевшими, 275 приехали из-за рубежа.
За последние сутки снято с медицинского учёта 187 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
52 человека выздоровело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ухте еще два человека заболели COVID-19
Теперь в городе 14 заболевших (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»