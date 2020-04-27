Коронавирус в Коми: последние данные на 27 апреля 2020 года

По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 27 апреля, зафиксировали шесть летальных исходов у пациентов с COVID-19. За последние сутки зарегистрировали две новые смерти.

Всего в республике лабораторно подтверждено 578 случаев заболевания COVID-19, 17 случаев подтвердили 26 апреля. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

Всего под медицинским наблюдением находится 3959 человек: 3684 контактировали с заболевшими, 275 приехали из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 187 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

52 человека выздоровело.

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