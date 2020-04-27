2020-04-26T18:14:25+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 27 апреля 2020 года

В республике зафиксировали два новых летальных исхода
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Больше 500 жителей Коми болеют COVID-19Больше 500 жителей Коми болеют COVID-19
Изменить размер текста:

По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 27 апреля, зафиксировали шесть летальных исходов у пациентов с COVID-19. За последние сутки зарегистрировали две новые смерти.

Всего в республике лабораторно подтверждено 578 случаев заболевания COVID-19, 17 случаев подтвердили 26 апреля. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

Всего под медицинским наблюдением находится 3959 человек: 3684 контактировали с заболевшими, 275 приехали из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 187 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

52 человека выздоровело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте еще два человека заболели COVID-19

Теперь в городе 14 заболевших (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врио главы будет отвечать на вопросы жителей Коми в видеообращении
Самоизоляция в Коми: нужны ли электронные пропуска для поездки на дачу
Волонтеров просят помочь благоустроить тропу к плато Маньпупунер
В Сыктывкаре горела квартира: спасли шесть человек
В Коми снизился уровень индекса самоизоляции
В Воркуте просят открыть детские сады, салоны красоты и турфирмы
Тепло и осадки: прогноз на последние дни апреля в Коми
Нацбиблиотека Коми «собирает» мемориалы, посвященные Великой Победе
В Коми сбили двух пешеходов: они получили переломы
В Коми закрылось еще 5 ледовых переправ
В Сыктывкаре загорелся жилой дом
Школьники Сыктывкара приглашаются к участию в проекте «Дорога Памяти»
Жителям Коми рассказали, как поехать в другой регион на авто
В Сыктывкаре мужчина заказал маски и лишился 900 тысяч рублей
В субботу в Коми потеплеет до +7 градусов