В Коми от COVID-19 выздоровели еще 15 человек

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 676 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 20 новых случаев заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 2538 человек: 2368 контактировали с заболевшими, 170 прибыли из-за рубежа.

Ещё 15 человек выздоровело. Всего выздоровевших 107 человек. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

За последние сутки снято с медицинского учёта 222 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Койгородском районе зарегистрировали второй случай заражения COVID-19

Сегодня у заболевшей возьмут еще одну пробу (подробности)