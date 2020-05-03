В Коми от COVID-19 выздоровели еще 15 человек
По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 676 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 20 новых случаев заражения.
Всего под медицинским наблюдением находится 2538 человек: 2368 контактировали с заболевшими, 170 прибыли из-за рубежа.
Ещё 15 человек выздоровело. Всего выздоровевших 107 человек. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.
За последние сутки снято с медицинского учёта 222 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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