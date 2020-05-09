Еще три человека умерли от коронавируса в Коми

Сегодня в Коми подтвердили еще три смерти от коронавируса и десять новых случаев заражения. Количество выздоровевших также выросло на 65 человек. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.

Таким образом, всего в республике зарегистрировали с начала эпидемии 803 случая заражения, 14 смертей и 214 выздоровевших. Под наблюдением медиков находится больше двух тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми: карта заражения на 8 мая 2020 года

В каких муниципалитетах подтвердили новые случаи заражения (подробности)