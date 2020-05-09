Еще три человека умерли от коронавируса в Коми
Сегодня в Коми подтвердили еще три смерти от коронавируса и десять новых случаев заражения. Количество выздоровевших также выросло на 65 человек. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.
Таким образом, всего в республике зарегистрировали с начала эпидемии 803 случая заражения, 14 смертей и 214 выздоровевших. Под наблюдением медиков находится больше двух тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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