Сыктывкарские росгвардейцы поздравили ветеранов вместе с именитыми артистами Коми
В честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне офицеры Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в акции «Мелодии Победы». Вместе с Алексеем Юрковским и Ольгой Сосновской они исполнили песни военных лет.
Для героев прозвучали полюбившиеся многим песни: «В землянке», «В лесу прифронтовом», «Алеша», «Песня неизвестному солдату», «Тучи в голубом», «День Победы».
- Миллионы человеческих жизней – такова цена Победы. Но Вы выстояли, Вы выжили и сегодня Вы рядом с нами. Мы вас уважаем, любим и гордимся вами и вашим подвигом. Вы пример для подражания настоящим и будущим защитникам. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и как можно дольше оставаться рядом с нами, - поздравил ветеранов полковник Сергей Андрющенко.
Ролик ко Дню Победы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудники МВД по Коми записали клип «Георгиевская ленточка»
В видео показаны кадры реальной работы «поисковиков» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU