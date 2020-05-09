Сыктывкарские росгвардейцы поздравили ветеранов вместе с именитыми артистами Коми

В честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне офицеры Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в акции «Мелодии Победы». Вместе с Алексеем Юрковским и Ольгой Сосновской они исполнили песни военных лет.

Для героев прозвучали полюбившиеся многим песни: «В землянке», «В лесу прифронтовом», «Алеша», «Песня неизвестному солдату», «Тучи в голубом», «День Победы».

- Миллионы человеческих жизней – такова цена Победы. Но Вы выстояли, Вы выжили и сегодня Вы рядом с нами. Мы вас уважаем, любим и гордимся вами и вашим подвигом. Вы пример для подражания настоящим и будущим защитникам. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и как можно дольше оставаться рядом с нами, - поздравил ветеранов полковник Сергей Андрющенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/778171" frameborder="0"></iframe> Ролик ко Дню Победы.

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