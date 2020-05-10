2020-05-09T22:18:03+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 10 мая 2020 года

С медучета сняли почти 500 человек
Дарья ЮДИНА
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Всего в Коми зарегистрировано 803 случая заражения коронавирусомВсего в Коми зарегистрировано 803 случая заражения коронавирусом
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По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 10 мая, лабораторно подтверждено 803 случая заболевания COVID-19.

214 человек выздоровело. Официально подтверждены 14 смертей пациентов с коронавирусом.

Всего под медицинским наблюдением находится 2100 человек: 1944 контактировали с заболевшими, 156 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 447 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Республика находится на 41 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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