Коронавирус в Коми: последние данные на 10 мая 2020 года
По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 10 мая, лабораторно подтверждено 803 случая заболевания COVID-19.
214 человек выздоровело. Официально подтверждены 14 смертей пациентов с коронавирусом.
Всего под медицинским наблюдением находится 2100 человек: 1944 контактировали с заболевшими, 156 прибыли из-за рубежа.
За последние сутки снято с медицинского учёта 447 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
Республика находится на 41 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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