2020-03-31T00:41:29+03:00
Общество

В Коми вводится режим самоизоляции для всех жителей республики

Он продлится до 12 апреля
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Наступают странные временаНаступают странные временаФото: Иван МАКЕЕВ
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В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий Указ подписал сегодня, 30 марта, глава Коми Сергей Гапликов.

В соответствии с указом с 00:00 часов 31 марта до 24:00 12 апреля 2020 года гражданам, проживающим или временно находящимся на территории Коми, запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», настоящим Указом, на основании пропуска, выдаваемого по форме и в порядке, установленном Администрацией Главы Коми;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Коми, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 и Указом Главы Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О ведении режима повышенной готовности»;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

С 00:00 часов 31 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Республики Коми автомобильным транспортом не осуществляются.

Также приостановлено с 00:00 часов 31 марта 2020 г. до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки предоставление государственных услуг в помещениях органов исполнительной власти Республики Коми и многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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