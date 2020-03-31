2020-03-31T15:38:34+03:00
Общество

Сценарий заражения коронавирусом в Коми

Что будет, если люди наплюют на самоизоляцию
Дарья ЮДИНА
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Как будет расти число зараженных в СыктывкареКак будет расти число зараженных в СыктывкареФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» собрал данные о перемещениях людей на самолетах, поездах и автобусах и с помощью аналитиков создал возможную модель распространения коронавируса. Что предвещают Сыктывкару и другим городам республики, узнайте в нашем материале.

Графики составляли на основе статистических обезличенных данных о перемещениях групп людей. В основу брали три сценария: самый безалаберный (власти ничего не делают, жизнь не меняется, высокий уровень заражения); золотая середина (закрытое авиасообщение, люди сидят дома, машины и поезда продолжают ездить); самый жесткий (замораживают основные способы перемещения, люди выходят только в случае крайней необходимости). Точка отсчета 22 марта.

По самому плохому сценарию, если таковой будет, в Сыктывкаре одновременно зафиксируют тысячу зараженных за 34 дня после 22 марта. В список попадает Ухта (тысяча зараженных на 47 день), Микунь (тысяча зараженных на 54 дня), Усинск (тысяча зараженных на 56 дней), Воркута (тысяча зараженных на 66 дней), Емва (тысяча зараженных на 73 дня), Сосногорск (тысяча зараженных на 79 дней).

По второму сценарию сроки сдвигаются. Так, в Сыктывкаре цифру в тысячу зараженных могут зафиксировать на 61 день после 22 марта. Ухта «догонит» только на 102 день, остальные отпадают — к слову о пользе самоизоляции.

Важный момент: создатели модели указывают, что это один из возможных сценариев развития событий, модель ещё дорабатывается и на полную объективность не претендует.

«КП-Коми» призывает не паниковать, а воспринять эту информацию к сведению и постараться лишний раз не выходить на улицу. Спасайте мир, сидя дома!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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