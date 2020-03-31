Доставка продуктов и бесплатных лекарств в Коми в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой

В Коми есть люди, по которым самоизоляция ударит больнее остальных, — это одинокие маломобильные и пожилые жители республики. Для них организовали сервис в помощь: можно будет оформить заказ на лекарства и продукты, и все доставят прямо домой.

В Минтруде Коми пояснили, что соцработники помогать будут одиноким пожилым людям старше 65 лет, одиноким маломобильным людям, одиночкам, которые находятся в самоизоляции. Главное условие привозить продукты и лекарства будут тем, кому никто не может помочь. Привозить будут и бесплатные лекарства по рецептам.

Заказать продукты и лекарства можно по следующим номерам:

Таблица с номерами

Позвонить по телефонам можно в рабочее время с 9 до 16 часов. В другое время принимаются СМС сообщения, а также сообщения через мессенджеры Viber и WhatsApp. После подачи заявок просителей проверят по базам данных, чтобы помощью волонтеров не злоупотребляли те, кому она не предназначена.

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