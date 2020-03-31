2020-03-31T18:52:29+03:00
Общество

В Коми распределят сто тысяч масок среди работников, которые чаще контактируют с людьми

Средства защиты получат медики, полицейские, воспитатели
Дарья ЮДИНА
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Врачам и воспитателям в Коми дадут бесплатные маскиВрачам и воспитателям в Коми дадут бесплатные маски
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В Коми более 100 тысяч масок бесплатно распределят среди сотрудников организаций, которые работают с людьми, сообщает пресс-служба главы региона.

Средствами защиты обеспечат медиков, спасателей, специалистов Роспотребнадзора, сотрудников правоохранительных органов, работников автотранспортных предприятий, МФЦ, детских садов, соцработников, волонтёров и других работников организаций, контактирующих с жителями республики.

Сегодня защитные маски, созданные на Сосногорской швейной фабрике, начали распределять по всем городам и районам республики. Их будут давать бесплатно. На создание масок потратили 10 млн рублей - эти деньги выделила известная нефтяна компания.

Кроме защитных масок, с завтрашнего дня будут раздавать медицинские костюмы (1500 штук). Их также изготовили на сосногорской фабрике.

Первая партия средств защиты была получена 27 марта - это 77 медицинских костюмов и почти 10 тысяч масок. Их распределят в Сыктывкаре.

Сейчас правительство Республики Коми прорабатывает вопрос о дополнительных поставках защитных масок в розничную продажу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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