Печать в Коми в период самоизоляции: региональные издания просят временно приостановить выпуск газет

Коронавирус серьезно ударил по региональной печати. Дело в том, что из нового списка непродовольственных товаров первой необходимости, которыми можно торговать на нерабочей неделе с 30 по 5 апреля, правительство исключило печатные СМИ. Администрация главы Коми попросила региональные издания временно приостановить выпуск газет.

Рекомендации получили все редакции, которые выпускают газеты и журналы. В сообщении говорится, что временная мера вводится, чтобы пресечь распространение коронавируса в регионе.

- Рекомендуем рассмотреть вопрос о приостановления выпуска и распространения периодических печатных изданий на территории Коми, продолжив информирование населения посредством официальных сайтов, а также групп в социальных сетях, - говорится в сообщении первого зампреда правительства Коми Михаила Порядина.

Таким образом, региональные газеты и журналы в ближайшее время будут завоевывать аудиторию в режиме онлайн. Суровые времена заставляют гибко перестроить работу для того, чтобы люди лишний раз не выходили из дома, а инфекция не получила шанс на распространение.

Берегите себя и своих близких!

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Республика Коми вышла на четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в стране Согласно информации Стопкоронавирус.РФ в республике ВСЕГО на 1 апреля зафиксировано 54 случая инфицирования. За сутки - 32 нововыявленных случая заболевания (подробности).