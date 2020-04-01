32 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Эжвинской больнице

В городской больнице Эжвинского района, закрытой на 14-дневный карантин, подтверждено еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

- Как и ожидалось, все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы. Все пациенты проходят курс лечения, - сообщил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин. – Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина. По всем вопросам, связанным с противодействием и профилактикой коронавируса, мы тесно взаимодействуем с Управлением Роспотребнадзора по Коми.

Таким образом, по официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на 1 апреля, в республике всего подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом: один является завозным (заболевший выздоровел), еще 53 случая выявлено в очаге городской больнице Эжвинского района. Она функционирует в режиме строгого карантина.

Пациенты больницы, находящиеся на изоляции, получают всё необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. Оказывается психологическая поддержка, проводится разъяснительная работа. Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал больницы обеспечивается в приоритетном порядке.

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Согласно информации с сайта Стопкоронавирус.РФ в республике всего на 1 апреля зафиксировано 54 случая инфицирования, за сутки - 32 нововыявленных случая (подробности).