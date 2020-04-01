«Кошки за окошком» в Коми рискуют оказаться без еды из-за коронавируса

Коронавирус не щадит никого. Среди тех, кто страдает от быстрораспространяющейся инфекции, - животные в приютах. Теперь к ним не могут приходить волонтеры и благотворители, чтобы помыть клетки и принести корм. О непростой ситуации сообщает приют для травмированных четвероногих «Кошки за окошком».

- Пока не могу сказать ничего определенного, но понятно, что будет тяжелее с каждым днем, - рассказала «КП-Коми» руководитель организации Ирина Гуримская.

В ближайшее время приют может может остаться без корма, наполнителя, лекарств, финансов. В это тяжелое время поддержка благотворителей нужна как никогда! И в обычные дни, и в период карантина расход корма для пушистых огромный: за 2-3 дня приют съедает большой 15-килограммовый мешок сухого корма. Травмированные животные как и прежде регулярно попадают в приют: на место одного бедолаги приходит другой.

- Из-за ситуации с эпидемией мы вынуждены закрыть приют на полный карантин, значит помощь нам теперь ждать неоткуда. К сожалению, содержать такое обилие животных очень непросто: финансирования от государства у нас нет, вся надежда только на наших постоянных благотворителей и неравнодушных друзей.

Приюту можно помочь довольно просто. Достаточно выбрать корм по акции, наполнитель в любой фасовке или средства для дезинфекции в специальном альбоме группы приюта в «ВКонтакте». Под фотографией нужно указать количество пачек или баночек (например, +1 банка). Подробности оплаты благотворительной закупки – здесь.

Кстати, многие сыктывкарцы спрашивают, как живут звери зоопарка при республиканском центре экологического образования (станции юннатов в народе)? Теперь посетителей нет, а значит выручки за билеты. Чем же кормят животных? Оказывается, четвероногие голодными не сидят: все хорошо.

- Корм для животных и специальное оборудование приобретаются на деньги, вырученные за продажу приплода. В нашем зоопарке 5 отделов: аквариум, террариум, авиарий, маммалярий и фуражная зооферма. Каждый отдел возглавляет зоотехник, непосредственной задачей которого является размножение вверенной ему группы животных и реализация приплода. Это основной доход зоопарка. Дополнительно имеем республиканское бюджетное финансирование, волонтёрские поставки от неравнодушных граждан, содействие организаций и так далее, - рассказал педагог-организатор центра Александр Кочетков.

Помогать животным можно и нужно в режиме онлайн. Дорогие читатели, сидите дома! Берегите себя и своих близких!

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