Штрафы и закрытие: что ждет тех, кто заставляет работать людей во время самоизоляции

Сыктывкарская мэрия напомнила о том, что российская Госдума ужесточила наказания за нарушение режима самоизоляции. Работодателям, которые заставляют подчиненных работать, придется несладко.

Сейчас в Коми могут работать только те предприятия, что входят в этот перечень: https://rosmintrud.ru/docs/1368. Остальных за нарушение режима самоизоляции ждет жесткое наказание. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее негативные последствия для людей штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, запрет на осуществление профессиональной деятельности на срок до трех лет, либо лишение свободы максимум на три года.

За соблюдением правил будут следить полицейские, которые уже выходят на ежедневные рейды.

Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких и не выходите на улицу лишний раз! Если ваш работодатель заставляет вас работать вопреки указу, вы можете сообщить об этом в МВД или на горячую линию Государственной инспекции труда в Республике Коми по номеру 8 (8212)31-88-04.

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