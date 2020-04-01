«Уже не будет прежнего мира». Сыктывкарский предприниматель о том, как коронавирус повлияет на каждого

Самоизоляция - проверка на прочность для каждого жителя Коми. Особенно тяжела ситуация для предпринимателей, которые всегда находятся в движении и поиске, а сейчас вынуждены молча смотреть на растущий ком убытков из-за коронавируса. Сыктывкарский бизнесмен Иван Дегтярев отмечает: текущая ситуация показывает, что прежнего мира больше не будет.

Иван Дегтярев - владелец популярного горожанами места отдыха Еляты Club. Из-за коронавируса парк отдыха опустел: нет посетителей, но есть тишина. Ощущение предчувствия нового предприниматель передал в короткой повествовательной зарисовке о разговоре по телефону с другом.

«От тревожного дрожания стекол птичка вспорхнула и улетела в Весну...

- Понимаешь, Дим, уже не будет прежнего мира. Территория изменилась, навсегда изменилась – пора менять устаревшие карты на новые, а где их взять? У меня теперь горизонт планирования – неделя…А я хочу понять, кем я буду в новом мире, что будет с парком, чем платить людям?

- Ваня, а ты, как раньше, рисуешь? – тихим голосом спросил Дима.

- Что …? - я споткнулся на полуслове.

- Ты же всегда рисовал…

Сегодня утром взял ручку и лист бумаги. Пялился минут пять на него и на весну за окном, а потом начал ….

…рисовать Страну Кроликов в нашем парке».

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