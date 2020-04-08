2020-04-08T23:14:35+03:00
Общество

Врио главы Коми рассказал о предполагаемых сроках окончания коронавирусного прироста в регионе

Кроме того, Владимир Уйба поделился хорошей новостью - в республику едут высококвалифицированные врачи-реаниматологи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото kremlin.ru ИА Красная Весна Читайте материал целиком по ссылке: https://rossaprimavera.ru/news/f766c603Фото kremlin.ru ИА Красная Весна Читайте материал целиком по ссылке: https://rossaprimavera.ru/news/f766c603
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Врио главы Коми в уже традиционном вечернем видеообращение о коронавирусной ситуации в республике дал прогноз о росте заболевших и поделился хорошей новостью о помощи врачей-реаниматологов из других регионов. Кратко пересказываем, о чем говорил руководитель региона.

Владимир Уйба уже несколько дней подряд информирует жителей Коми о эпидемиологической ситуации в республике. Сегодня врио вышел в прямой эфир позже, чем обычно: обращение появилось только после 22:00. Руководитель региона отметил, что пока заболеваемость идет по нарастающей, но это абсолютно логично и понятно. Более того, такая ситуация прироста будет продолжаться еще некоторое время (в течение недели-другой).

Врио рассказал, что в реанимации КРБ и Эжвинской городской больницы находятся по пять тяжелых больных. Главная задача на сегодня оказать им квалифицированную помощь. Владимир Уйба обратился за поддержкой к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Итог переговоров - три бригады врачей-реаниматологов (всего пять человек) спецбортом летят в Коми, прибудут в регион к утру и начнут работать с тяжелыми пациентами.

Обращение врио главы Коми к жителям региона - 8 апреля 2020.

- Для меня и для всех моих коллег сегодня важно обеспечить тяжелых пациентов квалифицированной адекватной помощью. Еще раз прошу вас соблюдать режим самоизоляции, чтобы не создавать дополнительного списка больных. Берегите себя, а мы будем беречь вас! - закончил свое послание Владимир Уйба.

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О чем говорил Владимир Уйба в очередном обращении (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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