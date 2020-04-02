2020-04-02T11:43:27+03:00
Общество

В Коми подтвердили 2 новых случаев заражения коронавирусом

Информация появилась на официальном сайте Стопкоронавирус.РФ
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Врачи продолжают сражаться с коронавирусом на передовойВрачи продолжают сражаться с коронавирусом на передовойФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте Сторкороновирус обновили информацию по ситуации с коронавирусом в стране. По ситуации на 2 апреля в России официально подтверждено 3 548 случаев заболевания ( вчера 2777 человек). В Коми официально подтверждено 56 случаев (вчера 54).

Республика Коми по-прежнему в печальном списке лидеров: наш регион занимает четвертое место по заболеваемости в стране. Впереди только Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

Таким образом, за сутки в России подтвердили 771 новый случай заболевания. Позже информация появилась и на сайте Роспотребнадзора: на 2 апреля Республика Коми занимает двадцатое место по нововыявленным случаям (вчера - на втором).

Дорогие читатели, чтобы остановить быстрое распространение инфекции, сидите, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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