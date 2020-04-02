2020-04-02T13:07:59+03:00
Общество

Оперативный штаб Коми подтвердил два новых случаях заболевания коронавирусом

Новые заболевшие - из больницы в Эжве
Дарья ЮДИНА
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В Коми - 56 официально зарегистрированных больных коронавирусомВ Коми - 56 официально зарегистрированных больных коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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Управление Роспотребнадзора Коми и оперативный штаб подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом в республике. Официально у нас 56 заболевших.

Нулевой пациент из Коми уже давно выздоровел и выписался из больницы. Остальные 55 человек заболевшие из Эжвинской городской больницы. Сейчас они лечатся либо в Эжве, либо в Республиканской инфекционной больнице.

Пациентов больницы, находящихся на изоляции, обеспечили питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. С ними работает психолог, проводится разъяснительная работа. Медицинскому персоналу выдают средства защиты.

Уважаемые читатели! Берегите себя и близких, соблюдайте режим самоизоляции ради своего здоровья!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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