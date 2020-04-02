Оперативный штаб Коми подтвердил два новых случаях заболевания коронавирусом

Управление Роспотребнадзора Коми и оперативный штаб подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом в республике. Официально у нас 56 заболевших.

Нулевой пациент из Коми уже давно выздоровел и выписался из больницы. Остальные 55 человек заболевшие из Эжвинской городской больницы. Сейчас они лечатся либо в Эжве, либо в Республиканской инфекционной больнице.

Пациентов больницы, находящихся на изоляции, обеспечили питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. С ними работает психолог, проводится разъяснительная работа. Медицинскому персоналу выдают средства защиты.

Уважаемые читатели! Берегите себя и близких, соблюдайте режим самоизоляции ради своего здоровья!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь заболевшего коронавирусом хирурга Эжвинской больницы: «Ждем разбирательства, чтобы от нашей семьи отстали»

Девушка опровергает утверждения, что ее отец мог стать источником заражения большого количества людей (подробности)